information fournie par So Foot • 15/01/2025 à 18:14

Un enfant de l’académie de l’ASSE est décédé

Il y a des communiqués qu’on aurait aimé ne jamais lire.

Mohammed Amine Nid Moussa , né en 2018, tout juste âgé de sept ans, est décédé ce mardi 14 janvier. Passionné de football, il était joueur à l’école de foot de l’AS Saint-Étienne. Il avait été touché par la maladie il y a un peu plus d’un an. Après quatorze mois de lutte, il est parti, laissant derrière lui ses parents, ses frères et sa sœur.…

RA pour SOFOOT.com