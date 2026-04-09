Un émissaire russe aux USA pour rencontrer des représentants de l'administration Trump-sources

Kirill Dmitriev, émissaire spécial du président russe Vladimir Poutine, se trouve actuellement aux Etats-Unis pour y rencontrer des membres de l'administration du président américain Donald Trump et discuter d'un accord de paix pour l'Ukraine ainsi que de la coopération économique entre Moscou et Washington, a-t-on appris jeudi de sources informées de cette visite.
(Rédaction de Reuters)
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