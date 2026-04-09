 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un émissaire russe aux USA pour rencontrer des représentants de l'administration Trump-sources
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 21:37

Kirill Dmitriev, émissaire spécial du président russe Vladimir Poutine, se trouve actuellement aux Etats-Unis pour y rencontrer des membres de l'administration du président américain Donald Trump et discuter d'un accord de paix pour l'Ukraine ainsi que de la coopération économique entre Moscou et Washington, a-t-on appris jeudi de sources informées de cette visite.

(Rédaction de Reuters)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank