Un drone ukrainien incendie un entrepôt de Wildberries dans le région russe de Tambov - gouverneur

Une attaque de drones menée dans la nuit a provoqué un important incendie dans un entrepôt du géant russe du commerce en ligne Wildberries dans la région de Tambov, ont dit mercredi les autorités, l'Ukraine poursuivant sa campagne visant l'économie russe en ciblant les détaillants en ligne.

Evgeniy Pervyshov, gouverneur de la région, située au sud-est de Moscou, a déclaré qu'environ 100.000 mètres carrés de l'entrepôt avaient été ravagés par les flammes.

Une personne a été blessée dans la frappe, a-t-il écrit sur la messagerie Telegram, sans préciser si l'incendie avait été maîtrisé.

L'Ukraine cible des installations de Wildberries depuis la mi-juillet et a récemment étendu sa campagne à son principal concurrent, Ozon OZON.MM

Les deux groupes dominent l'un des rares secteurs de l'économie russe, proche de la stagnation après quatre ans et demi de guerre.

Dans la région voisine de Lipetsk, un homme et un adolescent ont été tués dans un incendie provoqué par la chute d'un drone, tandis qu'une femme a péri dans une attaque de drone dans la région frontalière de Belgorod, selon les autorités locales.

L'Ukraine et la Russie nient toutes deux prendre délibérément pour cible des civils depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

(Reportage de Reuters, rédigé par Alessandra Prentice, version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)