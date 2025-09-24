 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un drone tiré du Yémen frappe Eilat en Israël, au moins 20 blessés
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 18:17

Au moins 20 personnes ont été blessées mercredi à Eilat, ville d'Israël sur les bords de la mer Rouge, après un tir de drone en provenance du Yémen, a déclaré le Maguen David Adom, la Croix-Rouge israélienne.

Deux blessés le sont grièvement.

L'armée israélienne a déclaré qu'un drone tiré du Yémen était tombé sur Eilat, située près des frontières avec la Jordanie et l'Egypte. Elle a dit avoir tenté d'intercepter l'appareil.

Le journal Israel Hayom, citant les premiers éléments de l'enquête, a rapporté que les systèmes de défense antiaérienne n'étaient pas parvenus à intercepter le drone.

Les Houthis, qui contrôlent une grande partie du Yémen, tirent régulièrement des drones et des missiles en direction d'Israël, qui les intercepte pour la plupart. Ils disent agir en soutien aux Palestiniens depuis le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza à la suite de l'attaque du Hamas palestinien en Israël le 7 octobre 2023.

(Rédigé par Menna Alaa El-Din, Ahmed Elimam et Yomna Ehab, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)

Proche orient
