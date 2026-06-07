Un drone russe frappe un site de stockage de combustible nucléaire, annonce Kyiv

Un drone russe a frappé un site de stockage de combustible nucléaire usagé près de la centrale nucléaire ukrainienne de Tchernobyl, ont annoncé dimanche des responsables ukrainiens.
Dans des communiqués distincts, l'état-major général de Kyiv et l'agence atomique d'État indiquent que les niveaux de radiation restent stables et qu'aucun blessé n'a été signalé.
(Reportage de Dan Peleschuk Montage par Tomasz Janowski)
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