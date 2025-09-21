 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un drone israélien tue cinq personnes au Sud-Liban, dont 3 enfants
information fournie par Reuters 21/09/2025 à 19:56

(Corrige le titre, bien lire 5 morts (pas 3))

Une frappe de drone israélienne a tué cinq personnes, dont trois enfants, dimanche dans la ville de Bint Jbeil, dans le sud du Liban, a déclaré le ministère libanais de la Santé.

Selon l'agence de presse d'Etat libanaise (ANI), la frappe qui a détruit une moto et une voiture a également fait deux blessés.

Le président du Parlement, Nabih Berri, a déclaré dans un communiqué qu'un père et ses trois enfants figuraient parmi les morts, la mère étant blessée. Il a précisé qu'ils avaient la nationalité américaine.

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a dénoncé "un crime flagrant contre des civils et un message d'intimidation visant nos concitoyens qui retournent dans leurs villages dans le Sud".

Israël, qui prend régulièrement pour cible ce qu'il présente comme des positions ou des combattants du Hezbollah au Sud-Liban, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

(Laila Bassam, version française Tangi Salaün)

Proche orient
