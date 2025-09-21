Un drone israélien tue cinq personnes au Sud-Liban, dont 3 enfants

(Corrige le titre, bien lire 5 morts (pas 3))

Une frappe de drone israélienne a tué cinq personnes, dont trois enfants, dimanche dans la ville de Bint Jbeil, dans le sud du Liban, a déclaré le ministère libanais de la Santé.

Selon l'agence de presse d'Etat libanaise (ANI), la frappe qui a détruit une moto et une voiture a également fait deux blessés.

Le président du Parlement, Nabih Berri, a déclaré dans un communiqué qu'un père et ses trois enfants figuraient parmi les morts, la mère étant blessée. Il a précisé qu'ils avaient la nationalité américaine.

Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, a dénoncé "un crime flagrant contre des civils et un message d'intimidation visant nos concitoyens qui retournent dans leurs villages dans le Sud".

Israël, qui prend régulièrement pour cible ce qu'il présente comme des positions ou des combattants du Hezbollah au Sud-Liban, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

