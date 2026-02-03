 Aller au contenu principal
Un drone iranien abattu en approche de l'USS Abraham Lincoln, dit l'armée US
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 19:16

(Actualisé avec précisions)

L'armée des Etats-Unis a déclaré avoir abattu mardi un drone iranien Shahed-139 en approche du porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Abraham Lincoln en mer d'Oman.

"Un chasseur F-35 a abattu un drone iranien en état de légitime défense et afin de protéger le porte-avion et son personnel", a précisé le capitaine Tim Hawkins, porte-parole du commandement central de l'armée américaine.

Aucun blessé ni dégât n'a été signalé, a-t-il ajouté.

Cet incident intervient alors que l'Iran et les Etats-Unis doivent reprendre leurs discussions sur le programme nucléaire de Téhéran vendredi.

(Reportage Idrees Ali et Phil Stewart, version française Sophie Louet et Camille Raynaud, édité par Benjamin Mallet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

    Tout à fait. Le moment est venu de bousiller Israel.

