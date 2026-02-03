Un drone iranien abattu en approche de l'USS Abraham Lincoln, dit l'armée US

(Actualisé avec précisions)

L'armée des Etats-Unis a déclaré avoir abattu mardi un drone iranien Shahed-139 en approche du porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Abraham Lincoln en mer d'Oman.

"Un chasseur F-35 a abattu un drone iranien en état de légitime défense et afin de protéger le porte-avion et son personnel", a précisé le capitaine Tim Hawkins, porte-parole du commandement central de l'armée américaine.

Aucun blessé ni dégât n'a été signalé, a-t-il ajouté.

Cet incident intervient alors que l'Iran et les Etats-Unis doivent reprendre leurs discussions sur le programme nucléaire de Téhéran vendredi.

(Reportage Idrees Ali et Phil Stewart, version française Sophie Louet et Camille Raynaud, édité par Benjamin Mallet)