Un drone explose dans l'espace aérien bulgare, sans faire de victimes-Premier ministre

(Actualisé avec ministère de la Défense)

Le Premier ministre bulgare Rumen Radev a déclaré qu'un drone avait pénétré dans l'espace aérien bulgare et avait explosé près de la Roumanie samedi, sans faire ni victime ni dégât matériel, a rapporté l'agence de presse bulgare.

Le drone a pénétré dans l'espace aérien bulgare à 08h10, heure locale (05h10 GMT), et a explosé dans un champ de tournesols près de la frontière avec la Roumanie, a-t-il précisé, selon l'agence BTA, qui ajoute que la zone a été bouclée.

Le ministère bulgare de la Défense a indiqué par la suite que, selon les premières analyses, l'engin était probablement un drone leurre de type Maya. Ce type de drone, a-t-il précisé, est largement utilisé par les forces armées ukrainiennes.

Dans son communiqué, le ministère juge qu'il n'y a aucune raison de penser que l'incident ait été intentionnel.

(Renee Maltezou et Stoyan Nenov, Version française Benoit Van Overstraeten et Elizabeth Pineau)