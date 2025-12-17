Un drame dans l’Ain endeuille la famille de Vitinha
Vitinha pleure les siens.
L’attaquant portugais passé par l’OM est endeuillé depuis lundi par la mort de deux de ses cousins. Âgés de 3 et 5 ans, ces enfants sont morts lors d’une explosion survenue dans un immeuble à Trévoux (Ain), à une quarantaine de kilomètres de Lyon. …
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer