Un doublé de Nico González sort l'Atlético de Madrid du pétrin contre la Real Sociedad

Atlético de Madrid 3-2 Real Sociedad

Buts : Sorloth (5 e ) et González (67 e et 81 e ) pour l’Atleti // Soler (9 e ) et Oyarzabal (68 e ) pour la Real

Trois points et un pigeon sauvé, voilà une bonne journée au boulot pour l’Atlético.…

AL pour SOFOOT.com