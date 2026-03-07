Un doublé de Nico González sort l'Atlético de Madrid du pétrin contre la Real Sociedad
Atlético de Madrid 3-2 Real Sociedad
Buts : Sorloth (5 e ) et González (67 e et 81 e ) pour l’Atleti // Soler (9 e ) et Oyarzabal (68 e ) pour la Real
Trois points et un pigeon sauvé, voilà une bonne journée au boulot pour l’Atlético.…
