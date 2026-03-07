information fournie par So Foot • 07/03/2026 à 21:39

Fin du rêve en FA Cup pour Wrexham, sorti en prolongation par Chelsea

Fin du rêve en FA Cup pour Wrexham, sorti en prolongation par Chelsea

Wrexham 2-4 (AP) Chelsea

Buts : Smith (18 e ) et Doyle (79 e ) pour Wrexham // Okonkwo CSC (40 e ), Acheampong (82 e ), Garnacho (96 e ) et João Pedro (120 e +5) pour Chelsea

C’est donc de ce Chelsea-là que Paris doit avoir peur ?…

AL pour SOFOOT.com