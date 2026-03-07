Fin du rêve en FA Cup pour Wrexham, sorti en prolongation par Chelsea
Wrexham 2-4 (AP) Chelsea
Buts : Smith (18 e ) et Doyle (79 e ) pour Wrexham // Okonkwo CSC (40 e ), Acheampong (82 e ), Garnacho (96 e ) et João Pedro (120 e +5) pour Chelsea
C’est donc de ce Chelsea-là que Paris doit avoir peur ?…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
