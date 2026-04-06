Cette star n'est pas la bienvenue à Tottenham
Ni oubli ni pardon. Actuellement en pleine promotion de son nouvel album « Bully », Kanye West (rebaptisé Ye) ne pourra pas se produire au Tottenham Hotspur Stadium , l’un des sites choisi pour plusieurs concerts lors de sa tournée estivale en Angleterre. Selon les informations du Daily Mail , le club londonien lui aurait purement et simplement refusé l’accès à son antre, la faute aux déclarations antisémites effectuées par la rappeur américain ces dernières années.
Stream Father. Bully out nowhttps://t.co/Zz9U3CtK5o pic.twitter.com/vObEUaCtKS…
FG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer