Un deuxième porte-avions américain en route vers le Proche-Orient - presse

Les Etats-Unis ont décidé d'envoyer un deuxième porte-avions au Proche-Orient dans un contexte de tensions avec l'Iran, ont rapporté jeudi soir les médias américains.

Le porte-avions USS Gerald R. Ford et ses navires d'escorte seront envoyés au Proche-Orient depuis les Caraïbes, écrit notamment le New York Times, citant des responsables américains.

La Maison blanche et le Pentagone n'ont pas dans l'immédiat répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Le président américain Donald Trump avait prévenu mardi qu'il envisageait d'envoyer un deuxième porte-avions et son groupe aéronaval au Proche-Orient si aucun accord n'était conclu avec l'Iran.

Le premier porte-avions, l'USS Abraham Lincoln, et plusieurs destroyers lance-missiles sont arrivés au Proche-Orient en janvier.

Donald Trump a déclaré jeudi que les Etats-Unis devaient conclure un accord avec l'Iran et a laissé entendre qu'un accord pourrait être noué au cours du mois prochain.

"Nous devons conclure un accord, sinon cela va être très traumatisant, très traumatisant", a déclaré le président américain devant des journalistes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi qu'il espérait que Donald Trump créerait les conditions nécessaires pour parvenir à un accord avec l'Iran afin d'éviter une intervention militaire.

