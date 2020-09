Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un député norvégien propose la candidature de Trump au prix Nobel de la paix Reuters • 09/09/2020 à 15:05









UN DÉPUTÉ NORVÉGIEN PROPOSE LA CANDIDATURE DE TRUMP AU PRIX NOBEL DE LA PAIX OSLO (Reuters) - Un député norvégien a proposé pour la deuxième fois la nomination de Donald Trump comme candidat au prix Nobel de la paix, cette fois-ci pour sa contribution à l'accord entre Israël et les Émirats arabes unis. Christian Tybring-Gjedde, élu du Parti du progrès, d'extrême-droite, avait déjà suggéré en 2019 la désignation de Trump pour ce prix prestigieux pour ses efforts avec la Corée du Nord. Des milliers de personnes, dont des membres des parlements et des gouvernements, des professeurs d'université et d'anciens lauréats, ont la capacité de nommer des candidats au prix Nobel. Le comité norvégien, qui décerne le Nobel de la paix, a refusé de faire le moindre commentaire. "C'est pour sa contribution à la paix entre Israël et les Emirats arabes unis. C'est un accord extraordinaire," a expliqué à Reuters Christian Tybring-Gjedde, qui relève aussi le retrait des troupes américaines d'Irak. Donald Trump avait estimé l'année dernière qu'il méritait le Nobel de la paix pour son travail sur la Corée du Nord et la Syrie, tout en se lamentant qu'il n'obtiendrait probablement jamais cette reconnaissance. Son prédécesseur démocrate, Barack Obama, que Trump considère comme son ennemi juré, s'est vu décerner le Nobel de la paix en octobre 2009, quelques mois seulement après le début de son premier mandat. Les nominations pour le prix de cette année ont été fermées le 31 janvier et le lauréat sera annoncé le 9 octobre à Oslo. (Gwladys Fouche, version française Flora Gomez, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.