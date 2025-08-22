 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un cybercriminel incarcéré pour actes de cruauté et pédopornographie
information fournie par AFP 22/08/2025 à 16:08

Un membre de la Police judiciaire à Lille en septembre 2021 (9MD8VC) ( AFP / DENIS CHARLET )

Un membre de la Police judiciaire à Lille en septembre 2021 (9MD8VC) ( AFP / DENIS CHARLET )

Un jeune homme d'une vingtaine d'années faisant partie d'un groupe cybercriminel néonazi a été mis en examen mercredi et incarcéré pour détention d'images pédopornographiques, actes de cruauté et abus de faiblesse, a-t-on appris du parquet d'Evreux.

Saisi par un service d'enquête de veille internet, le procureur d'Evreux Rémi Coutin a déclaré avoir demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour détention, consultation et diffusion d'images pédopornographiques en bande organisée, sévices, actes de cruauté envers des animaux, et abus de faiblesse de personnes mineures.

Interpellé mardi, cet homme "solitaire qui ne travaillait pas" est accusé d'avoir réussi à convaincre une cinquantaine de jeunes filles de se scarifier ou de se mutiler à sa demande, d'après M. Coutin.

Contactées sur des sites de jeunes filles suicidaires, il les contraignait par webcam à se planter un couteau dans la cuisse ou dans les seins, à graver son nom sur leur bras ou leur ventre a expliqué le procureur vendredi.

Selon le magistrat, plusieurs milliers de fichiers à caractère pédopornographique ont également été retrouvés sur son ordinateur.

Des photos et des vidéos qualifiées "d'insoutenables" par le procureur, parmi lesquelles des "viols sur des bébés", dont "on ne sait pas s'il en a commandité".

Rémi Coutin a précisé que cet homme fait partie "d'un réseau +cybercriminel accélérationniste et sataniste néo-nazi appelé 764+ qui a été fondé en janvier 2021 par un Américain", lui-même interpellé par le FBI au début de l'année.

Ce groupe cible des mineurs vulnérables sur Internet et les force à s'auto-mutiler ou à produire de la pédopornographie.

Le suspect a reconnu avoir décapité lui-même un certain nombre d'animaux, des chiens, des lapins, dont les photos ont été retrouvées dans son ordinateur.

L'enquête est menée par la police judiciaire de Rouen et l'office central des mineurs de la Direction nationale de la police judiciaire situé à Nanterre a indiqué le parquet.

Inconnu des services de police, il a avoué pendant sa garde à vue des pulsions de viol, torture ou de meurtre.

Un germano-iranien de 20 ans appartenant au même réseau cybercriminel pédophile "764" avait été arrêté en juin à Hambourg pour avoir poussé un adolescent américain de 13 ans à se suicider en direct sur internet.

Le fondateur du réseau, Bradley Cadenhead, 20 ans, purge depuis 2021 une peine de 80 ans de prison aux Etats-Unis pour la création de contenus pédopornographiques et violents.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Droits de douane: La Poste annonce suspendre les envois de colis vers les Etats-Unis ( AFP / Grégoire CAMPIONE )
    Droits de douane: La Poste annonce suspendre les envois de colis vers les Etats-Unis
    information fournie par AFP 22.08.2025 16:39 

    La Poste va suspendre dès lundi les envois de colis vers les Etats-Unis, en dehors des envois de cadeaux entre particuliers de moins de 100 euros, en raison du récent durcissement des règles douanières américaines, a annoncé vendredi le groupe public francais à ... Lire la suite

  • La Martinique commémore les 20 ans du crash de l'avion de la West Caribbean Airways
    La Martinique commémore les 20 ans du crash de l'avion de la West Caribbean Airways
    information fournie par France 24 22.08.2025 16:25 

    C'est un drame resté dans la mémoire collective en Martinique. Il y a 20 ans, un avion de la West Caribbean Airways, avec 160 passagers à son bord, s'écrasait au Venezuela. Chaque année, les familles, les amis et même la population toute entière entretiennent le ... Lire la suite

  • terminal de paiement worldline (Crédit: Jonas Leupe / Unsplash)
    Worldline: dégradation de note de crédit chez S&P Global
    information fournie par Cercle Finance 22.08.2025 16:12 

    (Zonebourse.com) - Worldline indique avoir fait l'objet d'une dégradation de sa notation de crédit par S&P Global Ratings, le groupe de solutions de paiement confirmant néanmoins 'sa volonté continue de se concentrer sur sa discipline financière'. A la suite

  • Éboulement en Haute-Savoie : sécurisation du site
    Éboulement en Haute-Savoie : sécurisation du site
    information fournie par AFP Video 22.08.2025 16:09 

    Sur le route nationale 205, dans la descente du Viaduc des Egratz, à Passy (Haute-Savoie), le site où un éboulement a causé la mort de deux personnes mercredi soir, est en train d'être sécurisé. IMAGES

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank