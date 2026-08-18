Un couple britannique et le pilote grec morts dans l'accident d'hélicoptère sur l'île grecque de Sifnos

Un couple britannique et le pilote grec de l'appareil comptent parmi les trois personnes qui ont trouvé la mort lundi dans un accident d'hélicoptère sur l'île grecque de Sifnos, a déclaré mardi la police.
L'hélicoptère s'est écrasé peu après son décollage sur des collines arides. La cause de l'accident n'est pas encore connue.
(Yannis Souliotis, Version française Benoit Van Overstraeten)
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