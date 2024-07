« Un couche-tard et un siesteur » : les secrets de la récupération de Léon Marchand

Jamais fatigués ! Léon Marchand et les nageurs de l'équipe de France enchaînent les courses, y compris très tard le soir. Quelles sont leurs stratégies et leurs astuces pour récupérer aussi bien et ne pas s'écrouler de sommeil pendant les compétitions ? Nous avons posé la question aux deux scientifiques chargés de leurs préparations pour les Jeux olympiques.



Plongée dans leurs petits secrets avec Robin Pla, référent scientifique à la Fédération française de natation, et Laurent Bosquet, chercheur en physiologie (université de Poitiers). Tous deux ont encadré et participé au projet scientifique du projet D-Day visant à accompagner l'équipe de France de natation dans la dernière ligne droite – deux ou trois semaines – avant les JO.

Le Point : Quelle est la place du sommeil dans la récupération ?

Laurent Bosquet : C'est l'un des piliers. Mais les athlètes ne sont pas toujours des champions du sommeil, même s'ils ont conscience de son importance dans leur performance. Beaucoup de sportifs de haut niveau ont des nuits très perturbées. Ce sont souvent de jeunes gens qui utilisent beaucoup leur téléphone. Avant de fermer les yeux, ils restent rivés sur leur écran. Le pire étant que pendant les compétitions, certains ont tendance à consulter les réseaux sociaux, où leurs résultats sont commentés en direct.