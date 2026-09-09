Un Costaricien de 119 ans veut être reconnu comme le doyen de l'humanité

par Maynor Valenzuela

Dans une modeste maison en bois à Sardinal, à environ 20 minutes de route de la côte Pacifique du Costa Rica, José Flores passe ses journées à faire la sieste, à manger les repas préparés par sa petite-fille et à faire du bras de fer avec elle.

Sa famille et les documents officiels indiquent qu'il a 119 ans, ce qui ferait de lui le doyen de l'humanité, bien que la vérification internationale de sa date de naissance soit toujours en attente, des spécialistes examinant des documents historiques.

Sardinal est une ville chaude de la péninsule de Nicoya, l'une des cinq régions du monde communément appelées Zones Bleues, où les gens ont tendance à vivre plus longtemps, en meilleure santé et sont plus susceptibles d'atteindre l'âge de 100 ans.

Les habitants attribuent leur longévité à une eau riche en calcium et en magnésium, à un régime alimentaire à base de maïs et de haricots, au travail physique et à des liens familiaux et communautaires solides.

Hellen Flores, la petite-fille et aidante de José, a déclaré que son grand-père, qui a passé sa vie à travailler à la campagne, vit désormais "paisiblement et heureusement". De temps à autre, il évoque des anecdotes de sa vie, raconte quelques blagues et confie que l'un des secrets de sa longévité est sa famille.

"Sans amour, sans affection, sans attention, il ne serait plus là", a-t-elle déclaré.

Pour Jorge Vindas, fondateur de la Nicoya Peninsula Blue Zone Association, qui étudie la longévité dans la région, d'autres facteurs contribuent également à expliquer des cas de longévité comme celui de Flores.

Selon sa carte d'identité, José Flores est né le 11 juillet 1907.

"La famille et les liens sociaux sont primordiaux, tout comme la spiritualité et la foi profonde de ces personnes, qui sont très actives physiquement", a déclaré Vindas. Il a ajouté qu'elles mangent sainement et mènent une vie calme et peu stressante.

Concernant le processus de vérification, Vindas a déclaré que l'association possède des documents historiques qui doivent encore être confirmés par des organisations internationales, notamment le Guinness World Records.

"Nous possédons de nombreux documents, allant de l'acte de naissance et du certificat de baptême à des documents plus récents, datant de l'époque où il était déjà père et même après", a-t-il déclaré. "Une fois tous ces documents examinés, nous espérons qu'ils seront validés et que nous aurons bientôt de bonnes nouvelles."

Alors que le processus de validation se poursuit, la famille de José attend une réponse qui, selon Hellen sa petite fille, aurait une signification bien au-delà de leur propre foyer.

"Ce serait une source de fierté, tant pour la famille que pour le pays", a-t-elle déclaré.

José Flores a eu huit enfants et compte aujourd'hui 23 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille.

L'actuelle doyenne de l'humanité est Ethel Caterham, une Britannique née le 21 août 1909 dans le Hampshire, en Angleterre. Elle a fêté ses 117 ans en 2026. Elle a été reconnue comme la personne la plus âgée au monde après le décès de la religieuse brésilienne Inah Canabarro Lucas en avril 2025.

(Reportage Maynor Valenzuela à Sardinal au Costa Rica et Diego Ore à Mexico ; Avec la contribution d'Álvaro Murillo à San Jose et Rodolfo Peña à Mexico ; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)