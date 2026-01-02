Le botaniste français Francis Hallé est mort à 87 ans

Le botaniste français Francis Halle, à Montpellier le 10 avril 2017 ( AFP / PASCAL GUYOT )

Le botaniste français Francis Hallé, ardent défenseur des forêts tropicales primaires, est mort à 87 ans, a annoncé l'association Francis Hallé.

"C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Francis Hallé, le 31 Décembre à 23h00. Il s'est éteint chez lui, à Montpellier, entouré de sa famille", a annoncé l'association fondée en 2019, dans un communiqué publié vendredi.

"Il a largement contribué à mieux faire connaître les arbres et surtout les forêts primaires qu'il a étudiées toute sa vie durant", a écrit l'association, louant "un grand explorateur du vivant".

Alternant coups de gueule, pédagogie et traits d'humour, le botaniste a poursuivi pendant des décennies un ardent plaidoyer en faveur des forêts tropicales primaires, quasiment anéanties par l'homme en un quart de siècle.

Ancien professeur de botanique à l'université de Montpellier, et à l'université Lovanium de Kinshasa, il s'est décrit au cours d'une rencontre avec l'AFP comme "un médecin devant un malade en phase terminale".

"Je ne vais pas le laisser tomber tant qu'il y a encore un espoir de vie", a-t-il lancé depuis son bureau où s'empilaient des dizaines de livres et rapports sur ses missions à travers le monde - Java, Sumatra, Guyane, Cameroun, Gabon, Pérou, Madagascar...

Dès sa naissance à Seine-Port (Seine-et-Marne) dans une fratrie de sept enfants, son père agronome et sa mère qui "adorait les plantes" lui avaient "mis cette passion dans la tête".