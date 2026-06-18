Un commentateur turc suspendu de ses fonctions pour avoir confondu l’Iran et la Nouvelle-Zélande pendant quatre minutes

Un commentateur turc suspendu de ses fonctions pour avoir confondu l’Iran et la Nouvelle-Zélande pendant quatre minutes

C’est pas Margotton qui aurait fait ça. Le commentateur turc Murat Ekrem Çimen a été suspendu de ses fonctions pour avoir, pendant quatre minutes, confondu les deux équipes lors de la rencontre entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande, diffusée sur la chaîne turque TRT.

Pendant ce court moment d’égarement, le malheureux a confondu les joueurs iraniens, qui jouaient en blanc, avec ceux de la Nouvelle-Zélande, tout de noir vêtus , en commentant les actions des seconds comme s’il s’agissait des premiers. C’est uniquement lorsque le reconnaissable Mehdi Taremi est apparu en gros plan à l’écran que Murat Ekrem Çimen s’est rendu compte de son erreur… trop tard.…

TC pour SOFOOT.com