Un commentateur turc suspendu de ses fonctions pour avoir confondu l’Iran et la Nouvelle-Zélande pendant quatre minutes
C’est pas Margotton qui aurait fait ça. Le commentateur turc Murat Ekrem Çimen a été suspendu de ses fonctions pour avoir, pendant quatre minutes, confondu les deux équipes lors de la rencontre entre l’Iran et la Nouvelle-Zélande, diffusée sur la chaîne turque TRT.
Pendant ce court moment d’égarement, le malheureux a confondu les joueurs iraniens, qui jouaient en blanc, avec ceux de la Nouvelle-Zélande, tout de noir vêtus , en commentant les actions des seconds comme s’il s’agissait des premiers. C’est uniquement lorsque le reconnaissable Mehdi Taremi est apparu en gros plan à l’écran que Murat Ekrem Çimen s’est rendu compte de son erreur… trop tard.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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