Un commandant américain discute de la réduction des exercices conjoints avec la Corée du Sud - médias

par Joyce Lee et Kyu-seok Shim

Le commandant des Forces américaines en Corée (USFK), Xavier Brunson, s'est rendu mardi au ministère sud-coréen de la Défense afin de discuter des projets de réduction de l'ampleur de l'exercice militaire conjoint "Ulchi Freedom Shield", selon les médias.

Le ministère et l'USFK n'ont pas immédiatement commenté ces informations, mais celles-ci font suite à la décision du président américain Donald Trump de demander au Pentagone de "réduire considérablement" ces exercices, et à sa déclaration selon laquelle le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait répondu à son initiative de dialogue.

Plus tôt dans la journée de mardi, le président sud-coréen Lee Jae Myung a appelé au renforcement des capacités de défense autonomes, tout en précisant que les exercices annuels de défense civile organisés parallèlement aux manœuvres militaires conjointes étaient de nature défensive et ne visaient pas à menacer la Corée du Nord.

Lee Jae Myung a déclaré que Séoul devait poursuivre sans interruption le transfert prévu du commandement opérationnel en temps de guerre depuis les États-Unis au cours de son mandat, conformément au plan actuel du gouvernement.

"Une alliance solide renforce les fondements de la sécurité, et le renforcement de nos propres capacités accroît notre valeur et notre nécessité en tant qu'allié", a déclaré le président sud-coréen lors d'une réunion du Conseil des ministres, décrivant l'alliance entre Washington et Séoul et la défense autonome comme se renforçant mutuellement.

Lee Jae Myung a déclaré que le maintien de la paix était la priorité absolue du gouvernement, mais que la Corée du Sud devait également se préparer au "pire scénario", soulignant la nécessité de renforcer ses propres capacités militaires.

Il a également appelé à accélérer les progrès du programme sud-coréen de sous-marins à propulsion nucléaire et à former des officiers capables de mener des opérations interarmées, alors que les distinctions entre les théâtres d'opérations s'estompent.

DIALOGUE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA CORÉE DU NORD

Lors d'une réunion du Conseil national de sécurité mardi, Lee Jae Myung a déclaré que les exercices de défense civile organisés parallèlement aux grands exercices militaires américano-sud-coréens revêtaient un caractère défensif.

La Corée du Sud n'a aucune intention d'utiliser ces exercices pour attaquer la Corée du Nord ou exacerber les tensions dans la péninsule coréenne, a déclaré Lee Jae Myung, ajoutant que leur objectif était de protéger la vie quotidienne des citoyens plutôt que de cibler une partie en particulier comme ennemie, selon un communiqué de la Maison Bleue (présidence sud-coréenne).

Lors d’un point presse distinct mardi, le conseiller à la sécurité nationale sud-coréen, Wi Sung-lac, a déclaré que Séoul espérait que le message de Donald Trump contribuerait à relancer le dialogue entre Washington et Pyongyang.

"Nous espérons que les relations amicales entre les dirigeants américains et nord-coréens déboucheront sur un dialogue constructif entre la Corée du Nord et les États-Unis", a déclaré Wi Sung-lac aux journalistes.

Un tel engagement, a-t-il ajouté, pourrait apporter des progrès concrets vers la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et contribuer à relancer des discussions plus larges.

Les discussions sur les exercices militaires conjoints interviennent avant la visite du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, en Corée du Sud mercredi et jeudi, pour des entretiens qui devraient porter sur l’évolution de la situation dans la péninsule coréenne et les questions de sécurité régionale.

La présidence a également indiqué qu’elle continuerait à coordonner étroitement avec Washington la posture de défense commune des alliés et les exercices militaires.

Les exercices annuels « Ulchi Freedom Shield » ont débuté lundi et devraient se poursuivre jusqu’au 27 août.

(Rédigé par Joyce Lee et Kyu-seok Shim Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)