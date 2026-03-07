Un colon israélien abat un Palestinien en Cisjordanie, selon le ministère de la Santé

Un colon israélien a abattu un Palestinien de 27 ans samedi en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

L'homme a été tué dans le village de Masafer Yatta, près de la ville palestinienne d'Hébron, selon le ministère de la Santé et l'agence de presse palestinienne officielle WAFA.

L'armée israélienne n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant cet incident.

Deux frères palestiniens ont été abattus par un Israélien lundi près de la ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Selon le journal israélien Haaretz, la police militaire enquête sur un soldat de réserve au sujet de cette fusillade.

(Reportage d'Ali Sawafta; Version française Elizabeth Pineau )