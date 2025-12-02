Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Un coach sur le départ en Ligue 1
information fournie par So Foot•02/12/2025 à 22:07
Un coach sur le départ en Ligue 1
Libér’Haise, délivr’Haise !
Après les incidents du terrible début de semaine niçois, Franck Haise serait sur le départ. L’entraîneur devrait annoncer sa fin de mandat devant ses joueurs, ce mercredi matin, à l’entraînement.…
Fulham 4-5 Manchester City Buts : Smith Rowe (45 e +2), Iwobi (57 e ) et Chukwueze (72 e )et 78 e ) pour les Cottagers // Haaland (17 e ), Reijnders (37 e ), Foden (44 e et 48 e ) et Berge (CSC, 54 e ) pour les Skyblues Plus d’informations à suivre… … UL pour SOFOOT.com ...
Lire la suite
Les Bleues ont accroché la 3e place de la Ligue des nations après leur match nul (2-2 après prolongation) mardi à Stockholm et grâce à leur victoire du match aller à Reims (2-1). Cela a été difficile et les Bleues ont bien failli enchaîner une nouvelle déception. ...
Lire la suite
Las mejoras, de loin. L’Espagne remporte sa deuxième ligue des nations. Après un p’tit 0-0 à l’aller en Allemagne, la Roja terrasse les tombeuses des Bleues trois buts à rien et réalise le doublé, deux ans après avoir battu les Bleues en finale (2-0). Même sans ...
Lire la suite
L'équipe de France est allée à Stockholm faire ce qu'elle a fait cette année : craquer. Deux buts dans les dix dernières minutes et des prolongations plus réjouissantes plus tard, elle prend le podium de la Ligue des Nations. Et confirme malheureusement sa fébrilité. ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer