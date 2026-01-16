Porté par un grand Dembélé, le PSG retrouve la tête contre Lille

Pas de place au doute pour le PSG. Quelques jours après son élimination en Coupe de France, le club de la capitale a remis les pendules à l'heure contre Lille grâce à un magnifique doublé d'Ousmane Dembélé (3-0). Suffisant pour doubler Lens en tête de la Ligue 1, au moins pendant 24h.

Paris Saint-Germain 3-0 Lille

Buts : Dembélé (13 e et 64 e ) et Barcola (90 e +2)

Vous n’êtes pas contents ? Dembélé ! Après un début d’année en-dessous de ses standards, le PSG s’en est remis à un immense Ousmane Dembélé pour faire le show contre Lille (3-0). Deux buts, dont un lob somptueux, et une prestation majuscule : le n°10 parisien démarre 2026 comme il avait démarré 2025 : à toute berzingue. Avec cette victoire, les Parisiens retrouvent (provisoirement) un fauteuil qui ne appartient plus vraiment depuis quelques semaines : celui de leader.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com