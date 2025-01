information fournie par So Foot • 24/01/2025 à 09:36

Un coach français sur le banc de la Belgique !

Back in the business !

Plus d’un an après son licenciement de Naples, Rudi Garcia retrouve un banc de touche , et pas n’importe lequel. Le technicien de 60 ans a été nommé sélectionneur de la Belgique . La nouvelle a été officialisée par la fédération belge de football ce vendredi matin (d’une manière un peu particulière, en annonçant simplement sa conférence de presse à 13 heures). C’est la première fois qu’il prend en main une sélection. Il succède à Domenico Tedesco, pile une semaine après son départ.…

TJ pour SOFOOT.com