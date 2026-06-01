Un club espagnol historique retrouve la Liga, Mirandés relégué en D3

Le foot ça va très vite. Huit ans après sa relégation et après avoir chuté jusqu’à la quatrième division, le Deportivo La Corogne fait son retour dans l’élite du football espagnol . Malgré sa défaite face à Las Palmas lors de cette dernière journée (1-2), le Depor a terminé dauphin du Real Santander et s’offre donc le deuxième billet pour la Liga. Almería, Málaga, Las Palmas et Castellón disputeront des play-offs d’accession pour s’offrir le dernier ticket pour la première division.

De la finale de play-offs à la Primera RFEF en un an

Battu en play-offs d’accession en Liga par le Real Oviedo lors de la saison 2025-2026, Mirandés sera la saison prochaine une écurie de Primera RFEF , la troisième division espagnole après avoir terminé 19 e cette saison. Les protégés d’Antxon Muneta avait pourtant l’occasion de sauveur leur peau ce dimanche face à Leganés en cas de victoire. Salim El Jebari pensait avoir fait le plus dur juste en marquant juste avant la mi-temps, mais la VAR a finalement invalidé son but (45 e +1). En seconde période, Alejandro Millan a inscrit le but qui a assuré le maintien aux Legionarios (1-0, 69 e ) . Une courte avance qui s’est finalement avérée décisive pour le club de la banlieue madrilène. Mirandés chute donc en Primera RFEF, six ans après son ascension en deuxième division.…

LB pour SOFOOT.com