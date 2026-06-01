Les États-Unis surprennent le Sénégal
États-Unis 3-2 Sénégal
Buts : Dest (7 e ), Pulisic (20 e ), Balogun (63 e ) pour les Stars and Stripes // Mané (44 e , 52 e ) pour les Lions de la Teranga
Magie, magie. Alors que les protégés de Mauricio Pochettino restaient sur deux revers consécutifs, ils se sont rebellés face au Sénégal au Bank of America Stadium de Charlotte en s’imposant 3 à 2.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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