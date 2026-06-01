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Les États-Unis surprennent le Sénégal
information fournie par So Foot 01/06/2026 à 00:02

Les États-Unis surprennent le Sénégal

Les États-Unis surprennent le Sénégal

États-Unis 3-2 Sénégal

Buts : Dest (7 e ), Pulisic (20 e ), Balogun (63 e ) pour les Stars and Stripes // Mané (44 e , 52 e ) pour les Lions de la Teranga

Magie, magie. Alors que les protégés de Mauricio Pochettino restaient sur deux revers consécutifs, ils se sont rebellés face au Sénégal au Bank of America Stadium de Charlotte en s’imposant 3 à 2.…

LB pour SOFOOT.com

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