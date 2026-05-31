Algérie : les coulisses d’une liste électrique

Parmi les premières nations qualifiées, l’Algérie a été l’une des dernières à dévoiler sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde nord-américaine. L'attente a donné lieu à de la confusion chez les supporters et alimenté maintes théories autour des noms présents ou non. Retour sur quelques jours bien animés autour d’Alger.

En cette dernière semaine de mai, plus que d’habitude, l’aéroport Houari-Boumédiène a eu droit à un ballet de supporters et journalistes, venus capter les premiers mouvements de préparation algérienne pour la Coupe du monde. À peine la saison 2025-2026 des clubs achevée, plusieurs joueurs ont en effet choisi d’enchaîner, plutôt que de prendre un week-end de repos. Vladimir Petković avait pourtant fixé l’annonce de sa liste au 31 mai, 16 heures. Les joueurs, certainement mis au courant de leur sélection à l’avance, avaient de leur côté rendez-vous au Centre technique de Sidi-Moussa, le Clairefontaine local, à deux dates butoirs : le 25 et le 27 mai. Un délai qui doit permettre de terminer leurs saisons en club, parfois avec des barrages en cours. Sauf qu’à la surprise générale, la fédération algérienne a décidé d’agir en catimini, convoquant une bonne partie de ses joueurs sans communication aucune. Trente éléments d’une liste élargie sont ainsi arrivés au compte-goutte, poussant les journalistes à se poster devant les portiques de l’aéroport pour en surveiller les allées et venues.

Cette discrétion relative peut être étonnante pour beaucoup, mais est en réalité compréhensible au vu de l’agitation médiatique et populaire suscitée par cette liste de mondialistes. En interne, on s’est ainsi voulus sereins. Vladimir Petković avait déjà choisi ses 26, et s’était laissé quatre jokers, susceptibles de remplacer les éventuels blessés. De quoi expliquer la convocation par précaution de cinq gardiens : Luca Zidane, Oussama Benbot, Melvin Mastil, Kilian Belazzoug et Abdelatif Ramdane (et donc pas d’Alex Oukidja…). Les Verts ont récemment fait face à une vague de blessures parmi les portiers – dont Zidane, victime d’une fracture de la mâchoire et forcé de jouer casqué – obligeant dès lors le staff à prévenir tout nouveau pépin.…

Par Hugo Geraldo, avec Adel Bentaha pour SOFOOT.com