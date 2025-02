Un club costaricien attaque la FIFA

Un procès de plus pour la FIFA !

Alors qu’on connaît les 32 équipes qualifiées pour le prochain mondial des clubs, une 33e aimerait bien s’inviter à la fête et elle vient du Costa Rica ! Selon les informations du Times , le club de Liga Deportiva Alajuelense voudrait profiter d’un manquement de la Fifa à ses propres règlements (10.1) pour se qualifier pour l’évènement prévu l’été prochain. En effet, parmi les clubs mexicains qualifiés, deux d’entre eux, Club León et Pachuca, appartiennent au même propriétaire : le Pachuca Group. Or, comme en Ligue des champions par exemple, gérée par l’UEFA, il est interdit de voir deux équipes détenues par une même entité, participer toutes les deux à la même compétition, dans un souci d’équité et d’intégrité.…

JF pour SOFOOT.com