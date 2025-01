Un changement de format pour le Trophée des champions ?

On pourrait plutôt lui donner l’actuel format de la Coupe de la Ligue, non ?

Après le Trophée des champions disputé ce dimanche à Doha, et remporté par le PSG aux dépens de l’AS Monaco (1-0), les questions sur l’utilité de cette compétition – surtout lorsqu’elle a lieu l’hiver – fusent. Pour remédier à cela, et augmenter la visibilité de la Ligue 1 à l’étranger, L’Équipe rapporte que Vincent Labrune souhaiterait s’inspirer de nos voisins espagnols et italiens en le transformant en un Final Four. …

LT pour SOFOOT.com