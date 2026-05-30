Un champion du monde signe à River Plate

Et un boucher de moins en Europe. Les végans comme les attaquants du Vieux Continent vont être contents : Nicolás Otamendi migre en Argentine. River Plate l’a annoncé dans la nuit, le champion du monde 2022 deviendra officiellement un des leurs le 1 er juillet prochain . Le défenseur a signé un contrat d’un an et demi chez Los Millonarios.

Le deuxième club argentin de sa carrière

Après Porto, Valence, Manchester City et Benfica où il jouait depuis 2020, Nicolás Otamendi retourne au pays à 38 ans. Au début de sa carrière, le natif de Buenos Aires avait déjà joué en Argentine. C’était au Club Atlético Vélez Sarsfield, son club formateur basé dans la capitale du pays. …

MBC pour SOFOOT.com