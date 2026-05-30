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Liverpool coupe la tête d'Arne Slot
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 13:44

Liverpool coupe la tête d'Arne Slot

Liverpool coupe la tête d'Arne Slot

La porte, c’est par là ! Liverpool réfléchissait depuis plusieurs semaines et Liverpool a fini par trancher : Arne Slot ne sera pas l’entraîneur des Reds la saison prochaine. Le technicien néerlandais a été remercié ce samedi par le club de la Mersey.

Un titre et plus rien

Après une première année réussie où il avait empoché le titre en Premier League, le coach chauve a fait perdre les cheveux de ses joueurs et des supporters de Liverpool cette saison. En témoigne ces résultats en dents de scie : une élimination en quart de finale de Ligue des champions face au PSG et une pauvre quatrième place en Premier League avec des défaites honteuses comme celle en mars contre Wolverhampton, bon dernier du championnat.…

MBC pour SOFOOT.com

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