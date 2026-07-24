Un champion du monde 2014 rejoint Jürgen Klopp à la fédération allemande
Commencer par un jour férié, c’est le job de rêve. Per Mertesacker va devenir le nouveau directeur sportif de la fédération allemande en signant un contrat du 1ᵉʳ janvier 2027 jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2030 , selon Sky Deutschland . Il prend la place d’Andreas Rettig, en poste depuis septembre 2023 et dont le contrat expire à la fin de l’année.
Embed www.instagram.com…
NB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer