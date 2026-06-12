Un certain "Pichichi" se fait arrêter par deux mascottes de la Coupe du monde

Un certain "Pichichi" se fait arrêter par deux mascottes de la Coupe du monde

Le meilleur buteur des trafiquants s’est fait prendre en marquage individuel par deux policiers déguisés en mascottes. Au Pérou, Carlos Cabrera, 48 ans, surnommé Pichichi , comme l’ancien goleador qui a donné son nom au trophée de meilleur buteur de Liga, a été arrêté à Lima par deux agents, en planque dans des mascottes de la Coupe du monde.

Selon les médias locaux, les policiers connaissaient l’amour du suspect pour le football et ont donc profité de la cérémonie d’ouverture du Mondial pour débarquer chez lui, déguisés en Maple et Clutch, l’élan canadien et l’aigle américain. …

MJ pour SOFOOT.com