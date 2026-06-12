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Le Brésil peut voir plus loin que le bout de son Ney
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 18:57

Le Brésil peut voir plus loin que le bout de son Ney

Le Brésil peut voir plus loin que le bout de son Ney

Alors que le Brésil lance sa Coupe du monde samedi à minuit face au Maroc, la présence de Neymar sur le terrain relève toujours du fantasme, encore plus depuis qu’un forfait pour les trois premiers matchs se dessine. Mais que les Brésiliens se rassurent, pas besoin du Ney pour gagner.

Des applaudissements, des cris, des rires, voilà ce qui a accompagné Carlo Ancelotti le 18 mai dernier, juste après avoir prononcé le nom de Neymar Junior, parmi les 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde. Une annonce saluée par 90% de la population mondiale, symbole de l’image intacte entretenue par le meneur de jeu brésilien, si fort et si apprécié des amoureux do futebol . Un mois après, force est de constater que l’euphorie a laissé place à la réalité. Neymar n’est pas encore prêt physiquement, et le Brésil doit entamer le Mondial sans son artiste, que l’on annonce même forfait pour l’ensemble du premier tour. Cependant, l’état de sa star ne devrait pas chambouler les plans du Mister , puisque les Auriverdes disposent du réservoir nécessaire pour réaliser de belles choses et, surtout, se recentrer sur la notion de collectif.

🚨This was Brazil’s starting XI in training today. The same lineup is expected to face Morocco in the World Cup. 📰 | @geglobo (🌕) pic.twitter.com/oNMjrVdRC4…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

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