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Top 9 : ces buteurs qui ont gagné une Coupe du monde sans marquer
information fournie par So Foot 12/06/2026 à 18:09

Top 9 : ces buteurs qui ont gagné une Coupe du monde sans marquer

Top 9 : ces buteurs qui ont gagné une Coupe du monde sans marquer

« Si je ne pas marque pas et qu’on gagne ? Je signe au marqueur indélébile, et je serai le premier sur les Champs » , assure Kylian Mbappé lors d'une interview accordée à M6 avant le début du Mondial 2026. Serait-il prêt à entrer dans la liste des attaquants champions du monde tout en étant restés muets ?

Stéphane Guivarc’h (France), 1998

Il a beau avoir été le joueur préféré de N’to pendant le Mondial 98, Stéphane Guivarc’h aura toujours l’étiquette de celui qui était là, et puis voilà. Une blessure contre l’Afrique du Sud en ouverture, 0 but, 0 passe dé et un futur de vendeur de piscines. Il s’en fout, il est champion du monde.

Karl-Heinz Riedle (RFA), 1990

Barré par une attaque Rudy Völler-Jürgen Klinsmann, Karl-Heinz Riedle aura néanmoins pu profiter du carton rouge du premier nommé en huitièmes pour disputer l’intégralité du quart de finale face à la Tchécoslovaquie (0-1), puis 82 minutes de la demi-finale contre l’Angleterre. De retour sur le banc lors de la finale après le come-back de Völler (auteur de 3 buts et 2 passes dé sur la compétition), Air Riedle inscrira son premier but dans un Mondial quatre ans plus tard, face à la Corée du Sud (2-3). Sans le trophée doré au bout, cette fois.…

Par Tristan Claeyssen pour SOFOOT.com

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