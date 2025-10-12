La centriste Françoise Gatel nommée ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation

Françoise Gatel le 2 juillet 2025, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

L'ancienne ministre déléguée à la Ruralité Françoise Gatel, 72 ans, vice-présidente du parti centriste UDI et "élue locale avant tout", prend les rênes du ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation.

Ancienne sénatrice d'Ille-et-Vilaine, elle a été ministre déléguée à la Ruralité, au Commerce et à l'Artisanat dans le gouvernement de Michel Barnier, entre septembre et décembre 2024.

A l'ère du Premier ministre François Bayrou, entre décembre 2024 et septembre 2025, elle est restée ministre déléguée, chargée de la Ruralité.

Coupe en brosse, lunettes aux couleurs changeantes et garde-robe au style affirmé, la Bretonne a effectué toute sa carrière à la Chambre de commerce et d'industrie de Rennes.

Maire de Châteaugiron (Ile-et-Vilaine) de 2001 à 2017, cette ancienne vice-présidente de l'Association des maires de France a fait de la défense de l'action municipale son principal combat au Sénat où elle a été élue en 2014, puis en 2020.

A la tête de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation depuis 2020, Françoise Gatel a travaillé sur la revalorisation du statut de l'élu, plaidant notamment pour une meilleure rémunération dans la lignée de la loi Engagement et proximité de 2019 dont elle fut co-rapportrice.

Elle a également planché, avec d'autres sénateurs, sur la réponse aux violences faites aux élus, sur l'application du "zéro artificialisation nette" des sols ainsi que sur des propositions visant à faciliter l'action des maires dans le cadre d'un groupe de travail sur la décentralisation.

Interrogée en 2020 par l'AFP, la ministre se définissait comme "une élue locale avant tout".

"Je suis le porte-parole des élus locaux pour que les +faiseurs+ que sont les maires puissent avoir les moyens d'agir et ne soient pas bloqués par des règles inapplicables", soulignait-elle, jugeant que "le sénateur sert très souvent à apporter du bon sens et de l'efficacité à la loi".

Au Sénat, Françoise Gatel dit "essayer de composer" au-delà des clivages politiques, dans un but d'"efficacité", tout en se réclamant des "valeurs humanistes" de l'UDI.

"Femme de la territoriale" et technicienne de référence, elle a été l'auteure d'une loi sur les communes nouvelles en 2019 et d'une loi sur l'encadrement et le contrôle des établissements privés hors contrat.

Redevenue conseillère municipale en 2017 en raison de la loi sur le non-cumul des mandats, elle est également conseillère à la communauté de communes du Pays de Châteaugiron.

Françoise Gatel préside aussi l'association Petites cités de caractère France.