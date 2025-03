Un but fou et inédit dans le championnat mexicain féminin

Un but fou et inédit dans le championnat mexicain féminin

Nouveau geste débloqué : le coup du scorpion inversé.

Ce lundi, la dixième journée du championnat féminin au Mexique a été marquée par un but venu d’ailleurs. Celui-ci nous vient des Tigres de Monterrey, où l’attaquante Jaqueline Ovalle s’est très certainement portée candidate au plus beau but de la saison . Et ce ne serait pas un scandale si celui-ci fait partie de la prochaine liste pour le Puskás, au regard de son unicité.…

TJ pour SOFOOT.com