 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

En feu ces dernières semaines, Bamba Dieng tout heureux après la victoire à Monaco
information fournie par So Foot 16/01/2026 à 21:45

En feu ces dernières semaines, Bamba Dieng tout heureux après la victoire à Monaco

En feu ces dernières semaines, Bamba Dieng tout heureux après la victoire à Monaco

Des stats à faire rougir Kylian Mbappé. Après une première partie de saison presque exclusivement passée sur le banc, Bamba Dieng s’est rappelé au bon souvenir des supporters lorientais avec un triplé contre l’AS Le Gosier en Coupe de France, juste avant les fêtes. Depuis, plus rien n’arrête l’avant-centre des Merlus, auteur de son septième caramel sur les quatre derniers matchs pour lancer les siens vers la victoire à Monaco . « Je me sens bien, ça fait toujours du bien de marquer pour un attaquant » , a-t-il simplement commenté après la rencontre au micro de Ligue 1+.

Vers le maintien, et au-delà ?

Redevenu titulaire, l’ancien Marseillais compte bien jouer un rôle déterminant dans la quête du maintien du FCL en cette deuxième partie de saison. « Ça fait du bien aussi de gagner ici, à Monaco, de prendre les trois points. On va essayer de continuer comme ça , a-t-il poursuivi, alors que la bande d’Olivier Pantaloni n’a plus perdu depuis début novembre. Je suis concentré, le coach me fait confiance, j’essaye de tout donner pour aider les coéquipiers. »

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank