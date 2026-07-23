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Un "bouclier d'Achille" à 3 milliards d'euros : la Grèce achète à Israël un système multicouche de défense aérienne
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/07/2026 à 14:54
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Cette commande a été passée à l'occasion du lancement d'un grand programme d'armement chiffrés à plus de 4 milliards d'euros.

Le coût du "Bouclier d'Achille" grec devrait dépasser les 3 milliards d'euros (illustration) ( AFP / LOUISA GOULIAMAKI )

Le coût du "Bouclier d'Achille" grec devrait dépasser les 3 milliards d'euros (illustration) ( AFP / LOUISA GOULIAMAKI )

Figure de proue d'un programme d'armements dont l'enveloppe totale est évaluée à 4,2 milliards d'euros, la Grèce a annoncé l'acquisition d'un bouclier de défense aérienne et antimissile auprès d'Israël, selon une source ministérielle à l'AFP.

Ce "bouclier d'Achille a été approuvé lors d'une réunion du conseil gouvernemental de la Défense et des Affaires étrangères d'un budget de 3 milliards euros acheté à Israël", a indiqué cette source au sein du ministère grec de la Défense.

Le programme comprend aussi l'acquisition d'avions de transport C-390 Millennium, de drones Heron, de missiles destinés aux hélicoptères Apache mais aussi des embarcations furtives Victa destinées aux opérations spéciales, ainsi que des systèmes sonar pour les frégates, selon un document du ministère consulté par l'AFP.

Un "bouclier" inspiré du "Dôme de fer" israélien

Ce "bouclier d'Achille" est un système intégré de défense aérienne et antimissile multicouche reposant sur plusieurs systèmes interconnectés destinés à protéger le territoire grec contre les drones, les avions, les missiles de croisière et les missiles balistiques.

Selon plusieurs médias grecs, le programme inclut notamment les systèmes sol-air Spyder développés par l'israélien Rafael, les Barak MX d'IAI, ainsi qu'une version du système "Fronde de David" conçu par Rafael et Raytheon.

La Grèce consacre 3% de son produit intérieur brut (PIB) à la défense, soit un objectif supérieur à celui de 2% fixé par l'Otan, évoquant les tensions avec son voisin et rival historique, la Turquie, membre également de l'Otan. En avril 2025, face aux défis grandissants pour la sécurité de l'Europe, le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis avait lancé une refonte de son armée étalée sur 12 ans et présentée comme la plus importante de son histoire moderne d'un budget d'environ 25 milliards d'euros.

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Depuis l'arrivée de Kyriakos Mitsotakis au pouvoir en 2019, la Grèce a fortement investi dans la modernisation de ses forces armées, notamment à travers l'acquisition de frégates françaises Belharra et d'avions de combat Rafale. La Grèce et la France ont renouvelé en avril, à l'occasion d'une visite du président français Emmanuel Macron, l'accord de coopération en matière de défense signé en 2021. "Si votre souveraineté est menacée, nous serons à vos côtés", avait alors assuré Emmanuel Macron. Athènes a également signé un accord portant sur l'acquisition de 20 avions de combat F‑35 de fabrication américaine.

Proche orient

6 commentaires

  • 23 juillet 17:54

    La France a perdu les 5 derneires guerres ....

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