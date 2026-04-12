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Un bombardement de l'armée au Nigeria pourrait avoir fait 200 morts sur un marché
information fournie par Reuters 12/04/2026 à 16:48

Au moins 200 personnes pourraient avoir été tuées samedi soir dans le bombardement par l'aviation nigériane d'un marché dans un village du nord-est du Nigeria dans le cadre de la campagne contre les groupes islamistes armés, ont déclaré dimanche un responsable local et des habitants.

L'armée de l'air nigériane a dit avoir tué des activistes du groupe Boko Haram dans l'Etat de Borno mais, dans un communiqué transmis dimanche à Reuters, elle ne mentionne pas de frappe sur un marché. Elle n'a pas répondu aux demandes de précisions.

Le bombardement a eu lieu dans un village de l'Etat de Yobe à la frontière avec l'Etat de Borno, fief de la rébellion islamiste au Nigeria.

"Au moment où je vous parle, plus de 200 personnes ont perdu la vie dans le bombardement aérien sur le marché", a dit Lawan Zanna Nur Geidam, élu et chef traditionnel local, interrogé au téléphone par Reuters.

Trois autres habitants et un responsable d'une organisation humanitaire internationale ont confirmé le bombardement et le bilan probable.

(Ahmed Kingimi et Adewale Kolawole à Maiduguri et Hamza Ibrahim à Kano, rédigé par MacDonald Dzirutwe, version française Bertrand Boucey)

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