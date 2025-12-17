Un beau prix attend Thierry Henry
Une énième cerise sur le gâteau.
À 48 ans, il ne manquait pas beaucoup de prix sur l’étagère de Thierry Henry . Sauf peut-être le très convoité Lifetime Achievement Award , que le crack de Premier League recevra ce jeudi lors de la cérémonie BBC Sports Personality of the Year 2025 . En 2024, la statuette était revenue au cycliste britannique Sir Mark Cavendish.…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
