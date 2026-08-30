Un bateau transportant environ 270 personnes coule au large de Chypre - médias

Un bateau transportant environ 270 personnes a chaviré dimanche au large de Chypre et une opération de recherche et de sauvetage est en cours, ont rapporté les médias chypriotes turcs.
(Rédigé par Michele Kambas; version française Claude Chendjou)
Un bateau transportant environ 270 personnes a chaviré dimanche au large de Chypre et une opération de recherche et de sauvetage est en cours, ont rapporté les médias chypriotes turcs.
(Rédigé par Michele Kambas; version française Claude Chendjou)
Le nouveau souverain de Norvège Haakon VIII a rendu hommage dimanche à son père le roi Harald, mort deux jours plus tôt, lors d'un office religieux, avec des cérémonies organisées à travers le pays en sa mémoire. Les Norvégiens se sont massés dès la matinée devant ... Lire la suite
La Nasa a lancé dimanche le télescope spatial Roman, destiné à accomplir une cartographie du cosmos, entreprise de plusieurs années qui ambitionne de lever le voile sur certains des plus grands mystères physiques. Cet appareil dernier cri a été lancé à 07H26 (11H26 ... Lire la suite
Les Islandais ont rejeté par référendum une reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne, selon les résultats publiés dimanche, un coup dur pour Bruxelles qui aurait vu d'un bon oeil une candidature de la riche île de l'Atlantique Nord. A la question ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Le télescope a été lancé depuis Cap Canaveral, en Floride * Le nouvel observatoire spatial ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer