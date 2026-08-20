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Un bateau surchargé chavire au Nigeria, les corps d'une quarantaine d'enfants retrouvés
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 16:55
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Un bateau surchargé a chaviré dans l'État de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, et environ 40 corps d'enfants ont été repêchés à ce stade, a déclaré jeudi un responsable local de l'Autorité nationale des voies navigables intérieures.

"Je peux confirmer qu'à ce stade, environ 40 corps d'enfants ont été repêchés", a déclaré Abdulkadir Yusuf dans un communiqué adressé à Reuters.

L'accident s'est produit jeudi en début de journée au moment où les passagers avaient embarqué soit pour planter, soit pour récolter du riz, selon Sarkin Daji, un chef traditionnel de la région.

"Nos plongeurs (...) ont repêché les corps et les recherches se poursuivent", a dit pour sa part Nasiru Gorau, un habitant de la région.

Les accidents mortels de bateau sont fréquents au Nigeria, où les embarcations naviguent souvent dans des conditions dangereuses. En janvier, au moins 25 personnes ont trouvé la mort lorsqu'un bateau qui prenait l'eau a chaviré dans l'État de Yobe, dans le nord-est du pays.

(Hamza Ibrahim à Kano Ahmed Kingimi à Maiduguri, Version française Benoit Van Overstraeten)

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