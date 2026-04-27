Un bateau de marchandises, aux mains de pirates présumés, se dirigerait vers la Somalie

Des pirates présumés ont pris d'assaut un navire de transport de marchandises battant pavillon de Saint-Kitts-et-Niévès au large des côtes somaliennes et le dirigent vers le littoral somalien, selon les groupes britanniques de sécurité maritime Vanguard et Ambrey.

Entre 2008 et 2018, des pirates somaliens ont sévi dans les eaux au large de la Somalie, pays de la Corne de l'Afrique. Après une accalmie de quelques années, cette piraterie a recommencé à gagner en intensité vers la fin de 2023.

Dans un communiqué, Vanguard dit avoir pris connaissance d'informations selon lesquelles des pirates armés auraient détourné le navire Sward au large de la ville Godobjiran, en Somalie.

Le Centre britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO) a précisé que l'incident s'était produit à six milles marins au nord-est de la municipalité de Garacad, le qualifiant de détournement.

Ambrey a déclaré dans un communiqué séparé que le navire faisait route vers Mombasa, au Kenya, depuis Suez, en Égypte, au moment où il a été abordé. Tout l'équipage se trouvait sur la passerelle, à l'exception de deux mécaniciens.

Cet équipage comprend deux ressortissants indiens et 13 Syriens, a précisé Vanguard.

"Le navire est actuellement considéré comme étant sous le contrôle des pirates et se dirige vers la côte somalienne. La police maritime du Puntland a été informée", a-t-elle déclaré.

Le ministre adjoint de l'Information du Puntland et les responsables de la sécurité de cette région semi-autonome n'ont pas pu être joints immédiatement pour commenter l'information.

En novembre 2025, des assaillants armés ont attaqué un pétrolier commercial au large de Mogadiscio, la capitale somalienne, dans un premier incident de ce type depuis 2024.

(George Obulutsa et Vincent Mumo Nzilani à Nairobi, Jonathan Saul à Londres, Abdiqani Hassan à Garowe,Somalie ; version française Benoit Van Overstraeten ; édité par Blandine Hénault)