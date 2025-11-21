France: Le secteur privé montre des signes de stabilisation en novembre, selon l'indice PMI

Des gratte-ciel se dressent sur la ligne d'horizon dans le quartier d'affaires de La Défense

L'activité du secteur privé français s'est presque stabilisée en novembre, selon une enquête auprès des directeurs d'achats publiée vendredi, une croissance inattendue dans le secteur des services ayant quasiment compensé un déclin plus prononcé que prévu dans la production manufacturière.

L'indice PMI HCOB "flash" pour le secteur des services a atteint à 50,8 ce mois-ci. C'est la première fois en 15 mois que cet indice ressort au-delà du seuil de 50 qui sépare une croissance d'une contraction de l'activité.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice PMI des services à 48,4, après 48,0 en octobre.

L'indice PMI du secteur manufacturier a en revanche reculé à 47,8 en novembre, à un plus bas de neuf mois, après 48,8 en octobre et contre un consensus à 49,0.

L'indice PMI "flash" composite, qui regroupe les secteurs des services et manufacturier, a progressé à 49,9 en novembre, à un plus haut de 15 mois, après 47,7 en octobre et 48,1 attendu.

"Le secteur privé français montre des signes de stabilisation en novembre après le léger recul d'octobre", souligne Jonas Feldhusen, économiste chez Hambourg Commercial Bank.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)