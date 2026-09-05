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Un avion transportant les émissaires américains Witkoff et Kushner a atterri à Moscou-IFX.
information fournie par Reuters 05/09/2026 à 11:09
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Un jet privé transportant vraisemblablement l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, et son gendre Jared Kushner, a atterri à Moscou samedi, a rapporté l'agence de presse russe Interfax, citant des sources aéronautiques.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré samedi que les forces russes avaient bombardé des aéroports à Kyiv et Boryspil avant la venue des émissaires, envoyés à Moscou et Kyiv par Donald Trump qui en a fait l'annonce vendredi.

Le dernier déplacement à Moscou de Steve Witkoff et Jared Kushner remonte à janvier. Ils s'étaient à l'époque entretenus avec le président Vladimir Poutine au Kremlin.

Les hommes de confiance de Donald Trump ne se sont en revanche jamais rendus à Kyiv dans le cadre des discussions visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les dernières négociations entre la Russie et l'Ukraine, menées sous l'égide des États-Unis, ont eu lieu en février, peu avant que les États-Unis et Israël ne lancent une guerre contre l'Iran.

Les deux belligérants ont depuis intensifié les attaques aériennes contre leurs territoires et leurs intérêts économiques respectifs.

(Reportage d'Anton Kolodyazhny Version française Elizabeth Pineau)

Guerre en Ukraine
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