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Un avion s'écrase près de Nancy, rapporte l'Est Républicain
information fournie par Reuters 28/06/2026 à 12:49

Un avion s'est écrasé dimanche matin à Tomblaine, dans la banlieue de Nancy, rapporte L'Est Républicain, qui évoque un bilan susceptible d'atteindre une dizaine de morts.

La préfecture de Meurthe-et-Moselle a fait état sur X d'un "incident en cours sur la commune de Tomblaine impliquant un avion civil ayant décollé de l'aérodrome de Nancy-Essey".

Le préfet s'est rendu sur place, a-t-elle ajouté.

Selon l'Est Républicain, l'avion aurait transporté un groupe de personnes pour un baptême de parachutisme.

(Makini Brice et Bertrand Boucey)

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