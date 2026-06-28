Un avion s'écrase près de Nancy, rapporte l'Est Républicain

Un avion s'est écrasé dimanche matin à Tomblaine, dans la banlieue de Nancy, rapporte L'Est Républicain, qui évoque un bilan susceptible d'atteindre une dizaine de morts.
La préfecture de Meurthe-et-Moselle a fait état sur X d'un "incident en cours sur la commune de Tomblaine impliquant un avion civil ayant décollé de l'aérodrome de Nancy-Essey".
Le préfet s'est rendu sur place, a-t-elle ajouté.
Selon l'Est Républicain, l'avion aurait transporté un groupe de personnes pour un baptême de parachutisme.
(Makini Brice et Bertrand Boucey)
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