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Un avion s'écrase près de Nancy, 11 morts
information fournie par Reuters 28/06/2026 à 13:52

(Actualisé avec bilan)

Onze personnes sont mortes dimanche dans le crash d'un avion à Tomblaine, dans la banlieue de Nancy, a déclaré la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Les victimes sont le pilote et cinq élèves et cinq moniteurs d'une école de parachutisme, a précisé la préfecture.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, doit se rendre sur place, ont dit ses services.

L'avion avait décollé de l'aérodrome de Nancy-Essey, selon la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

(Makini Brice, rédigé par Bertrand Boucey)

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