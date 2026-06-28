Un avion s'écrase près de Nancy, 11 morts

(Actualisé avec bilan)

Onze personnes sont mortes dimanche dans le crash d'un avion à Tomblaine, dans la banlieue de Nancy, a déclaré la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Les victimes sont le pilote et cinq élèves et cinq moniteurs d'une école de parachutisme, a précisé la préfecture.

Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, doit se rendre sur place, ont dit ses services.

L'avion avait décollé de l'aérodrome de Nancy-Essey, selon la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

(Makini Brice, rédigé par Bertrand Boucey)