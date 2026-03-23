 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un avion percute un véhicule au sol à LaGuardia, l'aéroport new-yorkais fermé
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 06:57

Un appareil opéré par un partenaire régional de la compagnie aérienne Air Canada AC.TO a percuté dimanche soir un véhicule au sol à l'aéroport new-yorkais de LaGuardia, selon les données de vol publiées sur le site Flightradar24, un incident qui a provoqué la fermeture temporaire de l'aéroport.

Dépêchés sur les lieux, les services de secours new-yorkais n'ont communiqué pour l'heure aucune information sur de potentielles victimes.

L'avion CRJ-900, opéré par Jazz Aviation, arrivait à New York en provenance de Montréal. Il a percuté le véhicule sur la piste d'atterrissage à une vitesse de 39 km/heure, d'après Flightradar24.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux dont Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité dans l'immédiat, on peut voir des dégâts sur le nez de l'avion.

L'administration américaine de l'aviation (FAA) a déclaré que l'aéroport de LaGuardia devrait rester fermé jusqu'à 14h00 heure locale (18h00 GMT) en raison d'une situation d'urgence, sans donner de détails.

Des avions à destination de LaGuardia ont été redirigés vers d'autres aéroports ou ont fait demi-tour, selon le site internet de l'aéroport new-yorkais.

Le département new-yorkais des pompiers a fait savoir dans un communiqué qu'il intervenait sur la piste d'atterrissage 4 de l'aéroport de LaGuardia en réponse à un incident impliquant un avion et un véhicule.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'Air Canada.

(Gursimran Kaur à Bangalore; version française Jean Terzian)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Iran menace de verrouiller le détroit d'Ormuz si les USA attaquent ses centrales électriques
    L'Iran menace de verrouiller le détroit d'Ormuz si les USA attaquent ses centrales électriques
    information fournie par AFP Video 23.03.2026 12:04 

    L'armée iranienne a menacé lundi de fermer complètement le détroit stratégique d'Ormuz si le président américain Donald Trump met à exécution ses menaces de frapper les centrales électriques du pays.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.03.2026 12:03 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,78% pour le Dow Jones .DJI , de 0,79%pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC : * UNITED AIRLINES ... Lire la suite

  • Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l'ONU
    Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l'ONU
    information fournie par AFP Video 23.03.2026 12:01 

    La quantité de chaleur accumulée par la Terre a atteint un niveau record en 2025, avec des conséquences à craindre pour des centaines, voire des milliers d'années, alerte lundi l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l'ONU.

  • La quantité de chaleur accumulée par la terre a atteint un niveau record en 2025, avec des conséquences à craindre pour des centaines, voire des milliers d'années, alerte l'Organisation météorologique mondiale ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Climat: la Terre a accumulé une chaleur record en 2025, selon l'ONU
    information fournie par AFP 23.03.2026 11:58 

    La quantité de chaleur accumulée par la terre a atteint un niveau record en 2025, avec des conséquences à craindre pour des centaines, voire des milliers d'années, alerte lundi l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l'ONU. "Le climat mondial ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank