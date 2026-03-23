Un avion percute un véhicule au sol à LaGuardia, l'aéroport new-yorkais fermé

Un appareil opéré par un partenaire régional de la compagnie aérienne Air Canada AC.TO a percuté dimanche soir un véhicule au sol à l'aéroport new-yorkais de LaGuardia, selon les données de vol publiées sur le site Flightradar24, un incident qui a provoqué la fermeture temporaire de l'aéroport.

Dépêchés sur les lieux, les services de secours new-yorkais n'ont communiqué pour l'heure aucune information sur de potentielles victimes.

L'avion CRJ-900, opéré par Jazz Aviation, arrivait à New York en provenance de Montréal. Il a percuté le véhicule sur la piste d'atterrissage à une vitesse de 39 km/heure, d'après Flightradar24.

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux dont Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité dans l'immédiat, on peut voir des dégâts sur le nez de l'avion.

L'administration américaine de l'aviation (FAA) a déclaré que l'aéroport de LaGuardia devrait rester fermé jusqu'à 14h00 heure locale (18h00 GMT) en raison d'une situation d'urgence, sans donner de détails.

Des avions à destination de LaGuardia ont été redirigés vers d'autres aéroports ou ont fait demi-tour, selon le site internet de l'aéroport new-yorkais.

Le département new-yorkais des pompiers a fait savoir dans un communiqué qu'il intervenait sur la piste d'atterrissage 4 de l'aéroport de LaGuardia en réponse à un incident impliquant un avion et un véhicule.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'Air Canada.

(Gursimran Kaur à Bangalore; version française Jean Terzian)